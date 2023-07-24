Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç mesajında: “ Basına uygulanan sansürün 24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra alınan kararla kaldırılmasıyla beraber 24 Temmuz tarihi ülkemizde ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanıyor. Basın; haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin yanında, kamu adına hareket ederek doğru, objektif, güncel, hukuka ve etik değerlere uygun haberlerle kamuoyunu aydınlatmakta ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Üstlendiği bu önemli görevler, basının sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz kalmadan sorumluluklarını yerine getirebilmesini ve basın özgürlüğünün her şart altında gözetilmesini gerektirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan bu özel günde başta ilimizde faaliyette bulunan radyo, televizyon, internet haberciliği ve gazetelerimiz ile ulusal ajansların temsilcileri olmak üzere tüm basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’ nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diliyor, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Kaynak : PHA