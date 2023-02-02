Bu sezon İşitme Engelliler süper Liginde fırtına gibi esen Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, takıma önümüzdeki maçlar için başarılar dileğinde bulundu.

Kulüp yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen programda bir araya geldiği Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının başarılarından duydukları gurura dikkat çeken Başkan Kılınç, takıma bu hafta yapacakları maç öncesi de ayrıca başarılar diledi.

Takıma verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür eden yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular, Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söylediler.