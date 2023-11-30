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6 Şubatta yaşanan ve büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından birçok iş yeri ve hane yıkılmış veya zarar görmüştü. Gıda ve giyim konusunda mağduriyet yaşayan vatandaşların mağduriyetinin giderilebilmesi adına Sosyal Marketler kuruldu.

Depremlerden kısa süre sonra kurulan ve sayısı 5 olan Sosyal Marketler bugüne kadar yaklaşık 252 bin hanenin gıda ve giyim ihtiyacını karşıladı.

Depremin etkilerinin zamanla azalması ve ticari hayatın normale dönmesiyle beraber kademeli olarak sayısı azaltılan ve şuan sadece Adliye binasının yan tarafında bulunan Sosyal Markette vatandaşlara hizmet ediliyor. Randevu sistemi çalışan ve günde ortalama 300 ile 350 hanenin gıda, giyim ve hijyen ihtiyacını karşılayan Adliye Sosyal Marketinde ki işleyişin yakın takipçisi olan Başkan Kılınç, çalışmaları incelemek adına ziyarette bulunarak bilgi aldı.

Adliye Sosyal Marketini gezerek vatandaşlarla hasbihal eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, aldığı bilgiler doğrultusunda yaptığı açıklamada, “6 Şubat depreminden sonra şehrin farklı noktalarında yaklaşık 5 – 6 tane sosyal market vardı. İhtiyaca binaen fazla ihtiyaç olmayınca yavaş yavaş kapattık. Şuan için sadece burası var. Şimdiye kadar 252 bin aileye yardım yapıldı yani nüfus olarak bakıldığında bir milyondan fazla vatandaşın gıda, giyim ve hijyen konusunda ihtiyacı karşılandı. Adliye Sosyal Marketimizde günde yaklaşık olarak 300 ile 350 kişiye randevu veriliyor ve randevu sistemiyle geliniyor. Tabi ticari alanlar geliştikçe yavaş yavaş burası da kapanacak. Şu aşamada günlük 300 - 350 haneye hitap ediyor ve sosyal markette temel ihtiyaçlar, gıda ihtiyaçları, hijyen paketi ve giyimle ilgili ürünler var. Bunları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza randevu usulüyle veriyoruz.” ifadelerinde bulundu.



Kaynak : PHA