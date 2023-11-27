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Şehrin birçok noktasında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Adıyaman Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tam mesai yaparak hizmetlerine devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Başak Küme Evlerindeki vatandaşların ulaşım konusunda rahatlayabilmeleri için Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak Başak Küme Evlerinde ikamet eden vatandaşlara ulaşım konusunda derin bir nefes aldırdı.

Göreve başladığı günden bu yana yoğun çalışma temposuyla Adıyaman’a hizmet eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehrin çok daha iyi yerlere gelebilmesi ve vatandaşların hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması için çalışmaları bizzat yerinde inceliyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan ve şehrin en ücra köşelerine kadar hizmet edilmeyen tek bir yer kalmayacağını vurgulayan Başkan Kılınç, “Altınşehir mahallesi sınırlarında bulunan Başak Küme evlerindeyiz. Yaklaşık 25-30 hane 30 yıldır burada ikamet ediyor. Alt yapı ve yol sorunları vardı ancak belediye olarak çok şükür bugün itibariyle 6-7 bin m² parke taşı döşeyerek ve alt yapıdaki sıkıntıları gidererek bu sorunları çözmüş olduk. Çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz ve şehrin en ücra noktalarına kadar hizmetlerimizi ulaştırmaya gayret gösteriyoruz.” ifadelerinde bulundu.



Kaynak : PHA