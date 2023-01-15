Adıyaman esnafının sorunlarıyla yakından ilgilenen ve her fırsatta yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez Sanat Sokağı ve kale civarındaki esnafla bir araya geldi.

Yaptığı ziyarette işyerlerine tek tek girerek esnafla sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. Sürdürülen çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgi veren Başkan Kılınç, "Kale Sanat Sokağında esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Huzur ve barışın şehri Adıyaman'ımıza yaptıklarımız ve dahi yapacaklarımızı konuştuk. Güzel temennileriniz için tüm hemşerilerime kucak dolusu sevgiler saygılar sunuyorum" dedi.

Sanat Sokağı esnafı da yaptıkları açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

