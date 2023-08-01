6 Şubat tarihinde yaşanan afetin ardından şehrin hızlı bir şekilde yeniden ayağa kalkması amacıyla toplumun her kesimiyle bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinlemeye devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, depremden en çok etkilenen Alitaşı Mahallesi’nin Muhtarı Mustafa İlik ve Sümerevler Mahalle Muhtarı Sait Gürbüz'ü ziyaret etti. Muhtarlar ile gerçekleştirdiği ziyarette mahallelerin son durumu hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Ardından Sıratut, Musalla ve Karapınar Mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyerek, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Vatandaşlar ise Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve ekibine gösterdikleri ilgi için teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA