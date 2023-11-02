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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası birçok okul ve kütüphanelerin zarar görmesinden dolayı mağduriyet yaşayan öğrencilere yönelik, Gazeteci – Yazar Necati Atar’ın başlattığı kitap kampanyasına en büyük destek eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’tan geldi.

Adıyaman Belediyesi tarafından verilen desteğin ardından K-19 konteyner kent yaşam alanında kütüphane oluşturuldu.

Eğitime öncelik verildiğini her fırsatta belirten Başkan Kılınç, büyük destekte bulunduğu kitap bağış kampanyası vesilesiyle oluşturulan K-19 konteyner kent yaşam alanındaki kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Kılınç yaptığı açıklamada; “Başta bu kitap bağış kampanyası için öncülük eden Necati Bey’e gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için en güzel armağan kitaptır. Kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kalkınmamızın en büyük etkeni bilgi topluluğu olmaktır ve bunun öncüsü ise kitaptır. Bugün burada depremde evleri yıkılan veya zarar gören öğrencilerimizin yaşadığı kitap mağduriyetini gidermek adına verdiğimiz desteğin önemini bir kez daha görüyorum. Oluşturulan kütüphane vesilesiyle kitap mağduriyeti yaşayan öğrencilerimize ulaşmanın mutluluğunu gerçekleştirdiğimiz güzel sohbetle bir kez daha yaşıyorum. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim noktasında her zaman en büyük destekçileri olacağım, onları en güzel yerlerde görmek benim için gurur kaynağı olacaktır.” dedi.



Kaynak : PHA