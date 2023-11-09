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Adıyaman’a Belediye Başkanı olarak göreve başladığı günden bu yana eğitime ve öğrencilere verdiği büyük önemle ve çalışmalarıyla tanınan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Karacaoğlan ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından sevgiyle karşılanan Başkan Kılınç, öğrencilerin taleplerini dinleyerek sıcak ve samimi sohbet eşliğinde tavsiyelerde bulundu.

Ders işleyen sınıflarda ki öğrencileri de ziyaret eden Başkan Kılınç, eğitim ve öğretimin yakın takipçisi olacağını ve eğitim konusunda elinden ne geliyorsa yapacağını belirtti.

Öğrencilerle samimi sohbet kuran Başkan Kılınç, eğitimde büyük rol oynayan öğretmenlerle de öğretmenler odasında toplantı yaparak talep ve önerilerini dinledi.

Okul gezisi sonrası açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Çocuklarımız geleceğin teminatıdır ve bunu en üst seviyede destekleyen eğitimdir. Öğrencilerimizi bugün okullarında ziyaret ederek onlarla keyifli zaman geçirdik. Ziyaretimizde öğrencilerimizin eğitim konusunda aileleri kadar büyük bir rol üstlenen öğretmenlerimizle de samimi sohbet eşliğinde taleplerini ve sorunlarını dinledik. Hep söylediğim gibi çocuklarımız ve eğitimleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA