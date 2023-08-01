Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde oluşan toz, toprak, moloz parçaları gibi etrafa yayılan ve çevre temizliğini bozan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla gece gündüz demeden cadde, sokak ve kaldırımlarda enkaz kaldırma, temizlik ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Gece yarısından sonra trafik yoğunluğunun azalmasıyla beraber ekipler tüm cadde, sokak ve yollarda süpürme ve yıkama işlemlerini arttırdı. Çevreye karşı duyarlılık konusunda her zaman hassas olan ve kentin temizliğine çok önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, görev başında çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek: “ Gösterdiğiniz özveriden dolayı hepinize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum, bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. ” diye sözlerine ekledi.



Kaynak : PHA