Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşmaları' programı kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtlayan Başkan Kılınç, doktorluk ve belediye başkanlığı deneyimlerini paylaştı.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşması' projesinden de kısaca bahsederek, gençliğe verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Kılınç, "Şehrimizi yönetirken gençlerin fikirlerini, görüşlerini merkeze aldığımız; bu bağlamda gençlerle buluştuğumuz, etkinlikler yaptığımız ve tavsiyelerini aldığımız bir prestij projedir. Gençlere sonuna kadar açık olan bu makamda; Gençlik STK’ları, KYK, Gençlik Merkezleri gibi paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz ve gezi, kariyer günleri, sohbet, kitap tahlili gibi birçok etkinliği hayata geçireceğiz inşallah. Bugün de bu proje kapsamında sizlerle bir araya geldik" diye konuştu.