Geleceğin teminatı olan gençliğe büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çeşitli programlara ve görüşmelere katılmak üzere bir günlüğüne gittiği Ankara'dan dönüşte ayağının tozuyla 'Gençlik Makamı Buluşmaları' kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak öğrencilerin istifadesine sunulan Kültür Eğitim Merkezi'ndeki üniversite hazırlık kursu öğrencileriyle buluştu.

Yoğun ilgi gören buluşmada öğrencilere mesleki deneyimlerinden bahsederek başarıya giden yolda çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Kılınç, programda öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtladı.

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Gençlik Makamı Buluşması' projesinden kısaca bahsederek başlayan ve gençliğe verdikleri öneme dikkat çeken Kılınç, "Gençlerin fikirlerini, görüşlerini alarak projelerimize yön vermek bizim büyük önem verdiğimiz bir durum. Bundan dolayı böyle bir projeyi hayata geçirdik ve bu proje kapsamında sık sık sizlerle bir araya geliyoruz" cümlelerini kullandı.