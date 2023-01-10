4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen ve basın çalışanları için bazı haklar ve yasal güvence sağlayan '212 sayılı kanun'un Resmi gazetede yayınlanışı ile ortaya çıkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 62. yıldönümünü ilde faaliyetlerini sürdüren basın temsilcilerini ziyaret gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tüm basın emektarlarının gününü kutladı.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren ulusal ve yerel ajans temsilcileriyle gazeteciler cemiyetlerinin yöneticilerine yaptığı ziyarette basın sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç'a, Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ve basın bürosunda görevli çalışanlar eşlik etti.

Belediye Başkanı Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle ilk olarak ilde faaliyet gösteren Yaman Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İnan'ı, Anadolu Ajansı Adıyaman İl Temsilcisi Orhan Pehlül'ü, İlke Haber Ajansı Adıyaman İl Temsilcisi Cemil Özdaş'i ve İhlas Haber Ajansı Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Arslantaş'ı ziyaret ederek basın mensuplarının gününü kutladı.

Daha sonra ildeki gazeteciler cemiyetlerini ziyaret eden Başkan Kılınç, burada da Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleriyle, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Z. Abidin Kıymaz ve yönetim kurulu üyeleriyle, Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle ve Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yine fedakârca görevini yerine getiren basın mensuplarının günlerini tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, basının önemine dikkat çekerek, görevini hakkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Cemiyet Başkanları ise ziyaretlerde yaptıkları konuşmada, Türk basını için oldukça önemli olan bu günde kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Kılınç'a ve beraberindekilere teşekkür etti.