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Yoğun bir şekilde yürüttüğü çalışma temposunun yanı sıra dış temaslarda da bulunan Başkan Kılınç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor.

Musalla Mahallesi, Gölbaşı Caddesi ve Gökküşağı Caddesi olmak üzere kentin her noktasındaki esnaflarla sık sık bir araya gelen Başkan Kılınç, esnaflarla kurduğu samimi bağ ile vatandaşların sorunlarına ve taleplerine çözüm bulmaya çalıştı.

Esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Kılınç, yaptığı açıklamada; “Şehrin her bir noktasındaki vatandaşlarımıza ulaşarak istek ve taleplerini yönelik elimizden gelenin fazlasını yapmak için yoğun gayret içerisindeyiz. İlimizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynayan esnaf kardeşlerime kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diliyorum. Bu şehri hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız inşallah.” şeklinde ifadelerde bulundu.



Kaynak : PHA