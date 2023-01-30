Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sık sık personellerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi almanın yanı sıra, istişarelerde bulunuyor. Birimleri ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Kılınç, önceki gün belediyenin ek binasında faaliyet gösteren Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Burada personellerle samimi bir şekilde sohbet ederek, fikirlerine önem verdiklerini belirtti.

“Belediye çatısı altında bir araya gelen güçlü bir aileyiz”

Personelleriyle her zaman yakından ilgilenen Başkan Kılınç, “Bizler, vatandaşa hizmet için Adıyaman Belediyesi çatısı altında bir araya gelen güçlü bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışoyoruz diyen Başkan Kılınç, “Güç ve gönül birlikteliğiyle şehrimize değer katacak pek çok çalışma gerçekleştireceğiz. Seçim öncesi konuştuğumuz vaatlerimizi birer birer hayata geçiriyoruz, geçirmeye devam edeceğiz.

Adıyaman Belediyesi ailesi olarak şehrimizin geleceğine değer katacak çalışmalara personellerimizle birlikte imza atıyoruz. Elbette bu hizmet yolculuğunda en önemli pay, bu güçlü ailenin fertleri olan personelimize aittir. Hep birlikte, sağlam adımlarla şehrimizi daha çok yaşanabilir bir kent konumuna getirmenin gayret ve çabası içindeyiz” şeklinde konuştu.