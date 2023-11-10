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Adıyaman Belediyesi ek binasında düzenlenen teslim törenine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, partililer ve belediye çalışanları katıldı.

Başkan Kılınç ve beraberindeki heyet iş makinelerini inceleyerek bilgi aldı.

"Yaklaşık 4.5 yılda belediyemizin araç sayısından fazla araç aldık"

4.5 yılda Adıyaman Belediyesi'ne mevcuttan daha fazla araç kazandırdıklarını belirten Başkan Dr. Süleyman Kılınç,"Yeni aldığımız iş makinelerini görüyoruz. Yaklaşık 4.5 yılda belediyemizin araç sayısından fazla araç aldık. Maliyet olarak yaklaşık 500 milyon TL. Şu anda gördüğünüz gibi bir 45 tonuk, biri 35 tonluk 2 tane ekskavatör, yine loderler var. Vidanjör var ve gelecek 3 araç daha var. İfade ettiğim gibi iş makinesi sayısını artırıyoruz. İnşallah daha çok güzel hizmetlere Cenab-ı Allah vesile olsun. Tabi mümkün mertebe kendi işimizi kendimiz yapmak istiyoruz. Daha önce araç ihalesine gidiyorduk. Yapmış olduğumuz araç takviyesi ile birlikte gittikçe ihale ile almış olduğumuz araç sayısı azaldı. İnşallah süreç içerisinde bunu daha da azaltıp bitirmeye çalışıyoruz"dedi.



Kaynak : PHA