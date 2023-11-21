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Belediye Başkanı olarak göreve başladığı günden bu yana samimi hizmet ve muhabbetiyle vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılanan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yoğun çalışma temposuna rağmen her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve şikâyetlerini dinledi.

Adıyaman Belediyesi’nin talep ve şikâyet hattı olan ve yüzlerce vatandaşın sorununa çözüm sunan 153 Çağrı Merkezini ziyaret eden Başkan Kılınç, vatandaşların çağrılarına cevap vererek talep ve şikâyetlerini bizzat dinledi.

Vatandaşların talep ve şikâyetlerini bizzat dinleyerek yardımcı olmaya çalışan Başkan Kılınç, “Çağrı merkezi çalışanlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Yağışlardan dolayı 300’e yakın talep geldi. Ekiplerimiz gelen talepleri çözümlemek için sahadalar. Su ve Kanalizasyon işleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler olmak üzere ekiplerimizin hepsi sahada. Şiddetli bir yağış var ve tüm önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA