AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan katıldığı bir programda, Adıyaman Belediyesi tarafından ihtiyaç olmadığı halde yüzlerce personel alımı yapıldığı ve gerçekleştirilen bu personel alımlarının gizli yapıldığına dair iddialar duyduklarını söyledi.

Başkan Kablan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kurumda gizli alım yoktur, ihtiyaç hallinde ilan edilmesi gerekiyor. Belediyeler, hangi alanlarda personel alımı yapacaksa bunu ilan etmelidir. Adıyaman Belediyesi’ne 500’ün üzerinde personel alımı yapıldığı iddia ediliyor. Belediyenin personel ihtiyacı olmadığı halde bu alımlar neden yapıldı? Sayın Tutdere, personel alımını hangi koşullarda yaptı? Belediye, bazı vatandaşlara mobbing uygulayarak emekliye ayırıp yeni personel sayısını neden arttırmaya çalıştı?” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA