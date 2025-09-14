Milli Dayanışma'da 5. toplantı tamamlandı... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan provokasyon uyarısı
Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Eğriçay Parkı’nda “Adıyamanlılar Yıldızların Altında Buluşuyor!” adlı açık hava sineması gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Gösterimde Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Unutursam Fısılda filmi sinemaseverlerle buluştu.
Etkinlikte sinema keyfini tamamlamak amacıyla izleyicilere Adıyaman Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edildi. Gökyüzü altında gerçekleştirilen gösterim, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı.
Kaynak: RSS