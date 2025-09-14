Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinlikte sinema keyfini tamamlamak amacıyla izleyicilere Adıyaman Belediyesi tarafından patlamış mısır ikram edildi. Gökyüzü altında gerçekleştirilen gösterim, katılımcılara keyifli bir akşam yaşattı.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Eğriçay Parkı’nda “Adıyamanlılar Yıldızların Altında Buluşuyor!” adlı açık hava sineması gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

