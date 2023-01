Tüm basın mensuplarını, halkın haber alma hakkının yerine getirilmesi konusunda gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı kutlayan Başkan İnan,"Pandemi süreci ile birlikte basının yaşadığı ekonomik sorunların daha da arttığını vurgulayan Başkan İnan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü yine çözüm bekleyen sorunlarımızın dağ gibi olduğu bir ortamda kutluyoruz. Aslında ortada kutlanacak bir bayram yok. Bu nedenle 10 Ocak´ı, bir bayram değil, sorunlarımızı gündeme getirme ve mücadele günü olarak görüyoruz. Ekonomik sorunlardan basın özgürlüğüne, çalışma koşullarından internet yasasına, mesleki standartlardan yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapılası gerekmektedir. Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır. Yerel basına yeni gelir kaynaklarının bulunması elzem bir hale gelmiştir." Şeklinde konuştu.

Gazetecilik mesleğinin çok ulvi ve kutsal bir meslek olduğunun altını çizen Başkan İnan, ancak ne acıdır ki, meslek mensuplarının bir taraftan, ekonomik savaş verirken, diğer taraftan da mesleğin onurunu yaşatmak için, her zamankinden daha fazla sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu ifade etti.

Başkan Ay; sözlerine şöyle devam etti:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, sıradan bir gün değildir. Bu koşulların acilen iyileştirilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Bu desteğin sağlanması için de öncelikle bir takım yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Biz meslek örgütleri, bu koşulların değişmesi için her fırsatta sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak bu tek başına bizim çözebileceğimiz bir konu değil, hepimizin kenetlenmesiyle, daha iyi sonuç alınabilecek bir meseledir. Dolayısıyla gün, kenetlenme günüdür, gün sesimizi daha fazla duyurabilme günüdür"