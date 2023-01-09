Başkan Harıkçı; “Doğru, tarafsız, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayırmayan bütün gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren meslektaşlarımız mesai saati gözetmeksizin, kamuoyunu bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmaktalar. Gazeteci meslektaşlarımız oldukça zor şartlarda mesleğini icra etmeye çalışırken son yıllarda elinde bir akıllı telefonu olan gazetecilik yapmaya başladı. Oturduğu yerden, gerçek mesleği gazetecilik olmayan kişiler çoğalmaya, bir sosyal medya hesabından gazetecilik yapmaya başladılar. Sapla saman birbirine karışmış durumda. Bu vesileyle sürekli dile getirdiğimiz bu sorunun ortadan kaldırılması adına bir türlü yasal düzenleme çıkarılmadı, bir çözüm bulunamadı. Gerçekten bu mesleği icra eden meslektaşlarımızı bir kez daha yürekten kutluyor, aramızdan ayrılan değerli meslektaşlarımızı rahmetle, özlemle anıyorum. Zor şartlarda mesleğini en güzel şekilde icra etmeye çalışan değerli meslektaşlarımızın gününü kutluyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.