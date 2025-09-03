Başkan Hallaç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Veladet-i Nebi’nin yıl dönümünde; rehberimiz, önderimiz, gönüllerimizin sultanı, uğruna can vereceğimiz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) derin bir muhabbet, büyük bir ihtiram ve sonsuz bir hürmetle yâd ediyoruz. Bu mübarek Leyle-i Mevlid’in, ümmetimize ve tüm insanlığa hayırlar, huzur ve rahmet getirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.”

“Bu gece, Sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği Cenab-ı Allah’ın merhametini, adaletini ve ümmete emanet ettiği kardeşlik mirasını yeniden hatırlamanın vaktidir. Bugün, parçalanmış coğrafyalarımızı, yorgun kalplerimizi ve umutsuzlukla sınanan ruhlarımızı, Resûlullah’ın getirdiği rahmet iklimiyle yeniden diriltmenin zamanıdır. Bu kandil; bizi ayrılıklardan uzaklaştırıp tek bir yürek, tek bir ümmet olmaya davet ediyor. Çünkü biliyoruz ki biz bir olursak, mazlumun duası daha gür çıkar, adaletin sesi daha güçlü yankılanır.”

“Ne yazık ki bugün, Gazze’de masum çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dünyanın gözleri önünde soykırıma uğruyor. Siyonist İsrail’in işlediği bu vahşet karşısında susmak, insanlığa ihanettir. Gecenin sessizliğini, kardeşlerimiz için yükselttiğimiz dualarımız bozsun. Rabbimizden niyazımız; mazlumlara zafer, zalimlere kahır, ümmete yeniden birliktir.”

“Bu mübarek gecede, ellerimizi semaya açıp ümmetin birliği, insanlığın barışı ve mazlumların kurtuluşu için dua edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin, kalplerimizi sevgiyle, gönüllerimizi imanla doldursun.”

“Peygamberimizin öğrettiği gibi dua edelim: Allah’ım, ümmetimizi birlik kıl, mazlumları kurtar, yeryüzüne adalet ve merhameti hâkim eyle.”

“Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.”

Kaynak : PHA