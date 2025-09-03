Başkan Önat mesajında şu sözleri kaydetti:

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in dünyayı teşrifini idrak ettiğimiz bu mübarek Mevlid Kandili’nde, milletçe gönüllerimizi iman, muhabbet ve kardeşlik duygularıyla doldurmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Bu mübarek gece, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, kırgınlıkları gidermeli, gönül köprülerini daha da sağlamlaştırmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Türk-İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor; bu gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Kaynak : PHA