Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bir destek paylaşımı da Kahta Belediye Başkanı Hallaç’tan geldi.

Başkan Hallaç yazılı açıklamasında, “Bu sözler, insanlığın vicdanına yazılmış bir uyarıdır” diyerek şunları söyledi:

“Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a, Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi.

"1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hala bir şansımız var"

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Gazze’de yaşanan ağır insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla kaleme aldığı mektubunda, dünyaya çok önemli bir çağrı yapmıştır. Mektubunda dile getirdiği gibi, ‘18.885 Gazzeli bebek ve çocuk için artık çok geç. Ama hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hâlâ bir şansımız var.’ Bu sözler, insanlığın vicdanına yazılmış bir uyarıdır.

Gazze’de her gün toprağa düşen masum bedenler, suskun kalan dünyanın vicdanına ağır bir yük bindiriyor. En masum varlıklarımız olan çocukların gözlerindeki ışık söndürülürken, onların çığlıkları gökyüzüne yükseliyor ama kulaklara ulaşmıyor. Sayın Emine Erdoğan’ın mektubu bu anlamda sadece diplomatik bir girişim değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına yazılmış güçlü bir çağrıdır.

Çocukların ağlamadığı, annelerin evlat acısıyla kavrulmadığı bir dünyayı hayal etmek zorundayız. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek ise ancak sesimizi yükseltmekle, zalimin karşısında mazlumun yanında dimdik durmakla mümkündür.

Bizler de Kahta Belediyesi olarak, Sayın Emine Erdoğan’ın çağrısına en güçlü şekilde destek veriyoruz. Çünkü Gazze’de ölen her çocuk, insanlığın kaybettiği bir umudu temsil etmektedir. İnsanlığın vicdanı bu sınavı geçmek zorundadır.”

