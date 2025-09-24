Rojin SÜNGÜ – Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yayımladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsündeki hitabına sahip çıkarken, Filistin’de soykırım yapan İsrail’i sert ifadelerle eleştirdi.

“Katil İsrail’in Soykırımı Dünyanın Gözleri Önünde”

Başkan Hallaç, İsrail’in Gazze’de yıllardır sürdürdüğü saldırıların insanlık suçu olduğunu belirterek, “Katil İsrail’in çocuk, kadın, yaşlı demeden işlediği katliamlar, bombalanan hastaneler, açlığa mahkûm edilen siviller bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşmektedir. Bu, apaçık bir soykırımdır. Buna rağmen birçok devletin sessiz kalması utanç vericidir. İşte tam da bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mazlumların sesi, zalimlerin kâbusu olarak BM kürsüsünden hakikati haykırmıştır” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tüm İnsanlık İçin Vicdan Bir Çağrısı Yapmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için bir vicdan çağrısı olduğunun altını çizen Başkan Hallaç, “Cumhurbaşkanımız, Filistinli mazlumların sesi olmuş, zalimlerin yüzüne gerçeği haykırmıştır. Gazze’de çocukların, kadınların, yaşlıların yaşadığı dramı dünyaya bir kez daha anlatmıştır. Kâhta halkı olarak biz de bu kutlu mücadelenin yanındayız. Güçlünün değil, haklının üstün olduğu bir dünya için verilen bu tarihi çağrıyı yürekten destekliyoruz.”

Erdoğan BM’de Dünyaya Seslendi: Filistin’e Adalet Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki açıklamalarını hatırlatan Başkan Hallaç, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı tarihi konuşmada Filistin’deki mazlum halkın yanında olduklarını belirterek, “Gün, Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür” ifadelerini kullandı. Gazze’de yaşanan katliamların insanlık suçu olduğunu vurgulayan Erdoğan, uluslararası hukukun işletilmesi gerektiğini dile getirdi. Bombalanan hastanelerden açlığa mahkûm edilen sivillere, zorla göç ettirilen yüz binlerce insana kadar yaşanan insani krizi tüm dünyaya hatırlattı. Bunun yanında iklim değişikliği, enerji krizi, yapay zekâ, aile kurumunun korunması ve insan hakları gibi küresel meselelere de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “Dünyada güçlünün değil, haklının güçlü olduğu bir düzen mümkündür” sözleriyle tamamladı” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Dünya Lideridir”

Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yalnızca Türkiye’nin değil, tüm insanlığın vicdanı olduğunu vurgulayarak, “Bugün dünya siyasetinde mazlumun yanında dimdik duran, zalime karşı söz söyleyebilen bir lider varsa o da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını dünya gündemine taşıyarak insanlığın onurunu savunmaktadır. O sadece Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değil, mazlum milletlerin umudu, gerçek bir dünya lideridir” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın Yanındayız”

Başkan Hallaç açıklamasının devamında, “Bugün BM kürsüsünden yükselen bu ses tarihe geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız yalnızca Türkiye’nin değil, insanlığın vicdanı olmuştur. Biz Kâhta’dan bütün dünyaya sesleniyoruz: Cumhurbaşkanımızın yanındayız, mazlumların yanındayız. Katil İsrail’in işlediği bu soykırımın hesabını insanlık mutlaka soracaktır. Ne mutlu bize ki böyle bir liderin arkasında dimdik duran bir milletiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA