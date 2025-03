Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Gündeşli, ülke genelindeki Atanamayan Uzman Çavuşların yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, açıktan atama haklarının göz ardı edildiğini vurguladı. "Ülkemizde atama bekleyen binlerce Eski Uzman çavuş var ve bu sorun sadece bireysel bir sıkıntı olmaktan çıkmış, toplumsal bir kriz halini almıştır. Eski Uzman Çavuşların potansiyeli, atama yapılmadığı için boşa gidiyor. Bu adaletsizlik bir an önce giderilmeli" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gündeşli'nin açıklamalarını dikkatle dinledi. Eski Uzman Çavuşların sorunun çözülmesi gerektiğini ve CHP olarak, bu sorunun çözülmesi için tüm politikalarımızı seferber edeceğini belirtti. Bu konuyla ilgili kısa zaman içinde çözüm getirecek bir çalışma ve kanun teklifi vereceğini belirtti. Çanakkale milletvekili ve Milli Savunma komisyonu üyesi Sayın Özgür Ceylan’da Atanamayan Uzmanlar Derneğine eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Gündeşli, “Atanamayan uzman Çavuşların sorunları uzun zamandır görmezden geliniyor. Bugün bu sorunu Sayın Özgür Özel’e aktarma fırsatımız oldu ve aldığımız geri dönüşler umut verici. Bu tür görüşmelerin artarak devam etmesi, çözüm için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Her iki taraf da, atama bekleyen Eski Uzman Çavuşların sesi olmayı ve bu sorunun çözümü için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Mustafa Gündeşli, görüşmenin çok verimli geçtiğini ve CHP'nin bu konuda çözüm üretme noktasında kararlı olduğunu belirterek, “Bugün, atanamayan uzmanların sesi olma fırsatımız oldu. Sayın Özgür Özel’in bu konuda gösterdiği duyarlılık, bizleri umutlandırıyor. Umuyoruz ki bu süreç, bir an önce çözüme kavuşur” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin başlıca gündem maddesi, Atanamayan Uzman Çavuşların iş gücüne katılımını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler ile ilgili Eski uzman Çavuşların faydalı olacağı meslek gruplarının araştırılıp üzerine çalışma yapılması gerektiğinin kararı alındı.

Her iki taraf da, Atanamayan Uzmanlar Derneği ve CHP’nin ortaklaşa yürütülecek bir çalışmayla, atama bekleyen Eski Uzman Çavuşların sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.