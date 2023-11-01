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Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş'ı ziyaret eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında meydana gelen yıkımın ve etkilerinin giderilmesi, Adıyaman’ın ihyası ve imarı noktasında deprem ve sonrası yapılması gerekenlerle ilgili tecrübelerini aktardığı ziyarette, Adıyaman'ın sorunlarını konuşarak muhtarların yerel yönetimlerdeki önemli fonksiyonundan bahsetti. Muhtarların taleplerini ve Adıyaman’ın yeniden ayağa kaldırılması için muhtarların önerilerini dinleyen Başkan Fırat, ziyaretinde Adıyaman'ın sorunlarını bildiğini ve yapılması gerekenler için, Adıyaman'ı yeniden ayağı kaldırmak için projelerinin hazır olduğunu aktardı. Başkan Fırat, "Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’nu ziyaret ettik. Tabii ki Adıyaman’ın sorunlarını konuşup muhtarlarımızı dinledik. Federasyon Başkanı Abdulkadir Geylani Taş’a harika ev sahipliği için şükranlarımı sunarım." dedi.

Kaynak : PHA