Başkan Fadıloğlu, ziyaretlerde engelli vatandaşların ve ailelerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden ve Distoni (kemik erimesi) nedeniyle engelli olan 2 çocuk babası Yılmaz İnal ve ailesini ziyaret etti. Yılmaz İnal’a ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren İnal ailesi, ziyaretlerinden dolayı Başkan Fadıloğlu’na teşekkürler etti. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Zeytinli Mahallesi’nde ikamet eden yürüme engelli 1 çocuk annesi Hatice Karahan’ı ziyaret etti. Her fırsatta engelli vatandaşların yanında olmaya çalışan Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun sürpriz ziyareti, aileyi duygulandırdı. Karahan ailesi ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, her türlü sıkıntılarında yanında olacaklarını kaydetti.

Ayrımız gayrımız yok

Her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok tatlı bir kızımız var. 3. sınıfa gidiyor. Annemiz onunla birebir ilgileniyor. Hanım kardeşimizin engeli var. Bizimle irtibata geçtiğinde akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu bahsetmişti. Bizim de bilindiği üzere zaten raporu varsa vatandaşımızın, hemen tekerlekli sandalyesini takdim ediyoruz. Onun hiç olmazsa hayattan kopmaması, gündelik hayatını dışarıda devam ettirebilmesi için arkadaşlarımız temin ettiler, takdim ettiler. Biz de bir selam verelim, Engelliler Günü münasebetiyle de hiç olmazsa bir selam vermiş olalım, dedik. Hem yavrumuz ile bir arada olduk hem de annemizle bir selamlaşalım, dedik. Ayrımız gayrımız yok. Bizim ekiplerimiz de ailemiz de zaten devamlı irtibat halindeler. Milletin imkanları, millete hizmet ediyor. Bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Allah, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin

Başkan Fadıloğlu’nun kendilerini ziyaret etmelerinden ötürü mutlu olduklarını dile getiren Hatice Karahan, “Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bugün evimizi ziyaret ederek, bizleri sevindirdi. Sağ olsun Başkanımız, her zaman bizimle yakından ilgileniyor. Her türlü isteklerimizi yerine getirmeye gayret gösteriyor. Biz, Başkanımızdan razıyız Allah da kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.



