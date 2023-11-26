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Bölgeye sık sık giden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Konteyner Yaşam Alanı’nı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Adıyamanlılara bir de anaokulu müjdesi verdi.

6 Şubat’ta yaşanan Asrın Felaketi’nden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman’da yaralar sarılıyor. Bütün imkanlarını seferber ederek bölgeye yardım eli uzatan Sultangazi Belediyesi, depremin ilk gününden bu yana depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bölgeye sık sık giderek yapılan çalışmaları yerinde denetlemeyi sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı’nı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek bol bol sohbet etti. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun alanı gezerek, Konteyner Yaşam Alanı’nı kış koşullarına hazırlamak için incelemelerde bulundu.

Yardım elini hiç çekmedik

Felaketin meydana geldiği günden bu yana bölgeden hiçbir yardımı esirgemediklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Asrın felaketinin üzerinden aylar da geçse acımız hala çok taze. Yardımlarımızı düzenli olarak şehrimize ulaştırıyor, depremzede kardeşlerimizin üzerinden yardım elimizi çekmiyoruz. Konteyner Yaşam Alanımızda kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Allah bizleri bir daha böyle bir acıyla sınamasın” diye konuştu.

Anaokulu müjdesi

Adıyaman’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anaokulu ihtiyacı olduğu talebinin iletilmesiyle harekete geçen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu konu ile ilgili bir müjde verdi: “Altınşehir Anaokulumuza ek olarak 4 sınıfıyla, çeşitli aktivite salonlarıyla güzel bir anaokulunu buraya kazandırmış olacağız. Bu bölgenin yükünü alabilmek adına çalışıyoruz, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elimizden geldiği müddetçe burada, depremzede kardeşlerimizle birlikteyiz” diye konuştu.

Safvan Bin Muattal Cami Projesi’ne Sultangazi katkısı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Samsat ilçesine giderek burada da incelemelerde bulundu. Türkiye’de kabri olduğu kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal’ın adını taşıyan cami ziyaret edildi. Safvan Bin Muattal Cami ve Külliye Projesi’ne katkı sağlayacaklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “ Bizler de bu güzel esere bir katkımız olsun istedik. Sultangazi Belediyesi olarak cami çevresinin gölgeleme, peyzaj ve şehir mobilyaları kısmını biz üstleniyoruz. Safvan Bin Muattal Cami ve Külliye Projesi şimdiden Adıyamanlı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” diye belirtti.



Kaynak : PHA