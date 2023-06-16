"Vatandaşlarımız ve esnaflarımız ne yazık ki; ciddi kayıplar yaşadı"

Çevre kirliliğine ve plansız kentleşmeye neden olacağı muhtemel dağınık işyerleri bir araya getirilmesi gerektiğini ve benzer iş kollarında ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işyerleri aynı site içerisinde faaliyet göstermesi gerektiğini hatırlatan ESOB Başkanı Ziya Duranay,"Benzeri görülmemiş büyük bir felaket yaşadık. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız ne yazık ki; ciddi kayıplar yaşadı. Zaten güç bela idame ettirilen yaşamlar, iş yerlerinin tamamen tahribiyle çok daha zor şartlara çevrildi. Bilindiği üzere, ilimizde kalıcı konut ve yeni imar planı çalışmaları devam etmektedir. Yeni imar planında esnaflarımız mutlaka düşünülmelidir. Çevre kirliliğine ve plansız kentleşmeye neden olacağı muhtemel dağınık işyerleri bir araya getirilmelidir. Benzer iş kollarında ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işyerleri aynı site içerisinde faaliyet göstermelidir. Dağınık yerlerde sağlıksız şartlarda faaliyet gösteren esnafımızın, orta boy sanayi işletmelerimizin büyütmesine ve gelişmesine imkan tanıyacak planlamalar yapılmalıdır."dedi.

"Yeni imar planında sektör bazlı sanayi sitelerine mutlaka yer verilmesini ve acil biçimde hayata geçirilmesini talep ediyoruz"

Adıyaman'ın Türkiye yüzyılı vizyonuna yaraşır bir kent olması ve düzenli şehirleşmeye katkı sunacak sanayi ve sektör sitelerinin yapılması elzem olduğunu belirten ESOB Başkanı Ziya Duranay,"İlimizin Türkiye yüzyılı vizyonuna yaraşır bir kent olması, düzenli şehirleşmeye katkı sunacak sanayi ve sektör sitelerinin yapılması elzemdir. Çevre illerimizde çeşitli meslek grupları için yapılan sanayi siteleri ilimizde de yapılmalıdır. Bu sayede hem şehir içi trafik yoğunluğuna çözüm bulunacak hem de şehir merkezinde bulunan orta ölçekli imalatçılarımızın üretim problemlerine çözüm olunacaktır. Sanayi esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi, ayağa kalkmaya çalışan ilimiz için, artık kaçınılmaz olmuştur. Yeni imar planında sektör bazlı sanayi sitelerine mutlaka yer verilmesini ve acil biçimde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bunun için biz esnaflar olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Elimizden gelenin en iyisini acilen yapmak zorundayız." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA