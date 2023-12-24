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CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi. "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bütçe görüşmeleri sırasındaki talihsiz konuşmaları Milli Eğitim politikalarının ne kadar ciddiyetsiz yönetildiğinin bir ispatıdır."

Eğitim hür ve bağımsız olmalıdır diyen CHP'li Doğan, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim devrimleri çocuklarımızı cehaletin karanlığından çıkarıp, pozitif bilimle buluşturmuştur. Eğitimin hür ve bağımsız olması, milletimizi de esaret ve sefaletten uzaklaştırmıştır. Akp’nin 21 yıllık döneminde MEB’e 9 bakan gelmiş ve sadece sürekli tutarsız değişen, başarısız politikalar üreten bir kurum olmuş, yaz-boz tahtasına dönüşmekten öteye gidememiştir." dedi.

Eğitimin siyasallaştığını savunan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Milli Eğitim'de cemaat ve tarikatlarla yapılan protokolleri de eleştirdi.

CHP'li Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Eğitimin siyasallaşması, tarikatların etkisi altında işlevsiz hale gelmesi, çocuklarımızın gençlerimizin geleceğini tehdit etmektedir. Öyle ki, tarikatlar ve cemaatlerle yapılan protokoller ancak ve ancak karanlığın habercisidir. Bakanlık tarikatlarla ilgileneceğine; ailelerin eğitim için artan mali yüklerine, öğretmenlerin yoksulluk sınırında yaşamalarına, bir milyonu aşan atanamayan öğretmen sorununa derhal çözüm bulmalıdır.

Kaynak : PHA