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CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, 6 Şubat’ta iki büyük depremde Adıyaman’da büyük yıkımlar yaşandığını söyledi.



Depremin ardından eğitim ve öğretimin devam etmesi adına okulların tadilatı ve boya işleri için 350 milyon lira harcandığını belirten Başkan Doğan, bu ödeneklerin dışarıdan gelen memurlar tarafından ısmarlama müteahhitlere verildiğinin iddia edildiğini söyleyerek eleştirilerde bulundu.



Adıyaman’ın gerçek sahibinin Adıyamanlılar olduğunu ifade eden Doğan, “Bu iddiaları bu memleketin namuslu bürokratları asla gözardı etmeyecektir. Yetkililerden de talebimiz şudur. Maliyeti 1.5 milyon lira olan bir istinat duvarına 5,5 milyon lira ödeyen bu ve benzeri talancı zihniyeti derhal reddetmenizdir ve doğrudan temin usulü ile verilen ihalelerin mutlaka şeffaflık derecelerini arttırmanız halkımızın cebini korumak adına elzemdir ve bu şeffaflık içinde olmak şartıyla; Adıyaman’a verilecek hizmeti de dışarıdan gelen tüccar ve müteahhitler değil, özellikle depremde dibe vuran halkımızın iş insanları sağlamalıdır.” dedi.