Başkan Doğan, bu tür saldırıların toplumda nifak tohumları ekmek isteyenlerin bir oyunu olduğunu belirterek, "Kardeşliğimizin kökleri bin yıllara dayanır. Nifak tohumları fayda etmez; birliğimizin ve beraberliğimizin yek gücüne" ifadelerini kullandı.



"CEMEVLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI KABUL ETMİYORUZ"



Cemevlerinin ibadet ve kültürel dayanışma merkezleri olduğuna vurgu yapan Başkan Engin Doğan, farklı inanç gruplarının bir arada kardeşçe yaşadığı Türkiye’de bu tür saldırıların toplumsal barışı hedef aldığını belirtti. "Bizler, inancımız ne olursa olsun bu topraklarda kardeşçe yaşamayı ilke edinmiş insanlarız. Cemevleri, bu ülkenin kültürel ve manevi değerlerinin önemli bir parçasıdır. Buraya yapılan saldırı, yalnızca bir ibadethaneye değil, halkımızın ortak değerlerine yapılmış bir saldırıdır" dedi.



"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAZLAR"



Saldırıyı düzenleyenlerin amacının toplumda kutuplaşma yaratmak olduğuna dikkat çeken CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu açıklamalarda bulundu:



"Kimse, halkımızın inançları üzerinden ayrımcılık yaratamaz. Türkiye’de farklı inanç ve kültürlere sahip yurttaşlarımız, asırlardır kardeşlik içinde yaşamaktadır. Birliğimiz ve beraberliğimiz her türlü provokasyonun üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Yetkilileri, bu saldırının sorumlularını bir an önce tespit ederek adalet önüne çıkarmaya davet ediyorum."



Başkan Engin Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her inanç grubunun özgürce ibadet edebilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti ve cemevine yapılan bu saldırının takipçisi olacaklarını ifade etti.