Yardımcı hizmetler sınıfının okulların eğitim öğretime hazır hale getirilmesinde ve eğitim öğretim sürecinde sağlık ve hijyen şartlarının sağlanmasında en önemli unsur olduğunu vurgulayan Demir, güvenlik personeli ihtiyacına da değindi.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi haftalık olağan istişare toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Mehmet Demir, "Eğitim öğretimin başlamasına bir hafta kaldı ancak okullar açılırken okullarımızın tamamına yakınında temizlik vb işleri yapacak yardımcı hizmetler personeli ve güvenliği sağlayacak Güvenlik Görevlisi ya hiç yok; ya da çok yetersiz” ifadelerini kullanan Demir, “eğitim öğretim süreci başlamadan İş-Kur üzerinden veya kadrolu atama yoluyla güvenlik ve temizlik personeli ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı taktirde eğitim öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ciddi sıkıntılar yaşanacaktır" dedi.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer eğitim çalışanların güvenli ve sağlıklı bir eğitim öğretim ortamında süreci devam ettirebilmelerinin önemine değinen Demir," Zor ve ağır bir çok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, yardımcı hizmetler personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte fakat sorunları tek başlarına çözmekte zorlanmaktadır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamayı en önemli görev olarak görüyoruz. Okullar açılmadan İş-Kur üzerinden veya kadrolu atama yoluyla yeterli sayıda güvenlik görevlisi ve yardımcı hizmetler personeli mutlaka alınmalıdır. Bu konuda gerekirse okul yöneticilerine hizmet alımı yapabilmeleri için okul bazlı bütçe veya ödenek imkanı tanınmalıdır" dedi.



Kaynak : PHA