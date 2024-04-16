Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sınavla öğrenci alan okullarda depremzede öğrenciler için ek kontenjanların açıldığını belirtti. Deprem bölgesindeki öğrencilerin sınavlara hazırlık konusunda hala dezavantajlı olduklarını vurgulayan Demir, bu yıl da kontenjan artırımı konusundaki inisiyatifin devam ettirilmesini gerektiğini söyledi.

6 Şubat 2023'te yaşanan büyük depremler sonrasında eğitim kurumlarında birçok hasar meydana geldiğini ve bazı okullarda ikili eğitim yapılmak zorunda kalındığını ifade eden Demir, konteyner ve prefabrik kentlerde ikamet eden öğrencilerin zor koşullarda sınavlara hazırlandığını belirtti.

Depremlerin yol açtığı olumsuz psikolojik etkilerin ve çalışma koşullarının sınırlı olmasının dikkate alınarak, LGS'de her sınıf düzeyinde 2 ek kontenjan uygulamasının devam ettirilmesini öneren Demir, YKS'de ise depremzede öğrenciler için tüm üniversitelerde ve vakıf üniversitelerinde ek kontenjan oluşturulmasını talep etti.

Demir, Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak eğitim öğretim süreçlerinin en sağlıklı şekilde devam etmesi için gösterilen çabaları takdir ettiklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu'ndan bölgedeki dezavantajları görerek bu taleplere yanıt vermelerini umduklarını dile getiren Demir, depremden etkilenen öğrenciler için hayırlı bir sınav süreci diledi.

Kaynak : PHA