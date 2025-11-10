Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çeliker mesajında, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri zaferlerin değil; bir milletin yeniden dirilişinin, aklın, bilimin ve medeniyetin adıdır' dedi.

Başkan Çeliker mesajında şu ifadeleri kaydetti:

'Bugün bir hatırlama, anlama, yeniden düşünme ve geleceğe bakma günüdür. Türkiye, 10 Kasım sabahlarında durur. Saat 09.05'e yaklaşırken yayılan sessizlik, bir milletin saygısının, minnetinin ve vefasının en temiz hâlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece askeri zaferlerin değil, bir milletin yeniden dirilişinin, aklın, bilimin ve medeniyetin adıdır. Anadolu'nun karanlığa çekilmeye çalışıldığı yıllarda yeni bir ufuk gösterdi, 'Çare milletin kendisindedir' dedi. Cumhuriyeti kurdu ve onu sürdürülebilir kılmak için eğitimi, bilimi, sanatı, hukuku ve toplumsal vicdanı yeniden inşa etti.

Bugün nefes aldığımız her hak, özgürce söylenen her söz, bu topraklarda dalgalanan bayrak, hepsi onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in bir meyvesidir. 10 Kasım, yalnızca yas tutmak değil, sorumluluk günüdür. Atatürk'ü anlamak, mirasını yaşatmakla mümkündür. Bizler, bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çağın gerekliliklerini okuyarak, üretmeye, düşünmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Saygı, minnet ve özlemle...'

