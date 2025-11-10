Harran Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek hem bireysel başarıya hem de üniversitenin akademik birikiminin ulusal düzeyde temsil edilmesine imza attı.

Türk ortopedisinin en köklü ve en geniş katılımlı mesleki yapılanması olan TOTBİD, ülkemizde ortopedi ve travmatoloji biliminin gelişimine yön veren en önemli kuruluşlar arasında yer alıyor. Prof. Dr. Altay'ın yönetim kuruluna seçilmesi, yalnızca bireysel bir başarı değil; aynı zamanda Harran Üniversitesi'nin akademik birikiminin ulusal düzeyde temsil edilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yönetim Kurulu'na seçilen Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanımız ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Akif Altay'ın bu önemli kurula seçilmesi, üniversitemizin tanınırlığı açısından önemli bir adımdır. Ortopedi alanının gelişimi ve daha iyi yerlere gelebilmesi açısından Prof. Dr. Altay hocamızın olumlu katkılarının olacağına yürekten inanıyorum. Hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarı hem üniversitemiz hem de bölgemiz adına büyük bir gurur vesilesidir' ifadelerini kullandı.

Harran Üniversitesi, Türk tıbbına değer katan tüm akademisyenlerini gururla kutlayarak, Prof. Dr. Mehmet Akif Altay'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak : PERRE