Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla tedbiren ve geçici olarak hayvan pazarlarını kapattığını anımsatarak bu uygulamayı yapay et üretimiyle ilişkilendirilmesinin gayri ahlaki olduğunu söyledi.

Yapay et konusunun yakın geçmişte yaşanılan pandemi döneminde olduğu gibi bugün de şap hastalığı bahanesiyle bazı kesimler tarafından bilinçli olarak gündeme getirildiğine dikkat çeken Çelik, Bakan Yumaklı’nın konuya ilişkin iddiaların asılsız olduğu yönündeki açıklamalarını desteklediklerini ifade etti.

Şap hastalığına ilişkin alınan tedbirlerin yapay et üretiminin önünü açacak şekilde bilinçli olarak yapıldığı iddialarının tamamen hayal ürünü olduğuna dair Bakanlığın açıklamalarda bulunduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

" Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı, yapay et üretimi konusunda ülkemizde ruhsatlandırılmış, ticarileşmiş veya desteklenen bir faaliyet olmadığını ve bu alanda herhangi bir mevzuat düzenlemesi, izin, altyapı hazırlığı ya da teşvikin söz konusu olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştur. Yapay et konusunu gündeme getirenlerin bunlardan haberi olmaması mümkün müdür? Dolayısıyla ortaya atılan bu iddialar özellikle büyük ölçekli endüstriyel kuruluşlarca bilinçli olarak yapılan algı çalışmalarıdır."

Çelik, Bakan Yumaklı’nın hayvancılık sektörüne ve üreticilere zarar verecek herhangi bir politika ya da uygulamanın Bakanlığın gündeminde yer almadığını, aksine hedeflerinin yerli üretimin desteklenmesi, hayvansal üretim güvenliğinin artırılması ve insanların sağlıklı gıdaya erişiminin teminat altına alınması yönündeki söylemlerinin hayvancılık sektörü açısından oldukça değerli ve memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Öte yandan tüketicilerin çok büyük bir bölümünün gerçeği ve doğal olanı varken yapay eti kabullenemeyeceğine vurgu yapan Çelik, doğada, mera ve yaylalarda organik olarak beslenen koyun, kuzu, oğlak, keçi etindeki doğallığın, besleyiciliğin ve etin lezzetinin laboratuvar şartlarında yapay olarak elde edilmesinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Şap hastalığından dolayı pazarların kapatılmasına karşın hayvan kesimlerinin sorunsuz olarak devam ettiğine işaret eden Çelik, " Şap hastalığı nedeniyle Bakanlığımız tedbir amaçlı hayvan pazarlarını kapatmıştır ama hayvan kesimleri veterinerler kontrolünde devam etmekte ve kasap ve market reyonlarında satışa hazır fazlasıyla et bulunmaktadır. Durum böyleyken yapay et konusunu ortaya atanlar rantçılardan başkası değildir. Özellikle küçükbaş hayvancılık coğrafyasına sahip olan ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olması ve bunun için de her zamankinden daha çok desteklenmesi ile üretimin artırılması ve insanlarımızın uygun fiyatlardan kırmızı et tüketmesi önceliklerimizden birisidir. Dolayısıyla bu hedeflere kilitlenmişken yapay et konusunu sürekli gündeme taşımak abesle iştigaldir. Ayrıca ülkemiz nüfusunun çok büyük bir kesiminin et tüketim alışkanlığını yapay ete çevirmesini mümkün görmüyoruz. Sektör olarak temel amacımız, Bakanlığımızla birlikte el ele vererek kırmızı et üretim ve tüketimini artırmak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

