Erdoğan ve Bahçeli’den destek gelmişti

CHP lideri Özgür Özel'in, İmamoğlu davasının kamuoyunun gözü önünde yürütülmesi için TRT'den canlı yayın talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'den olumlu yanıtlar gelmişti. Erdoğan, “Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli’nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur” derken, Bahçeli ise, “Ak koyun kara koyun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilsin. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin” ifadelerini kullanmıştı.



Özel: Hodri meydan!

CHP lideri Özel, bu açıklamaların ardından Sancaktepe’de yaptığı konuşmada, çağrısını bir adım öteye taşıdı. “Sayın Bahçeli yargılamanın uzadığını ve canlı yayını kendilerinin de kabul ettiğini söyledi. O zaman hodri meydan!” diyen Özel, CHP’nin 9 Mayıs’ta verdiği kanun teklifini hatırlattı.



“Biz kanun teklifimizi daha önce verdik. TRT duruşmaları baştan sona yayınlasın. Savcı ne diyorsa, savunmayı da arkadaşlarımızın ağzından versin. Canlı yayınlamak isteyen tüm televizyonlara da frekans verilsin. Eksiksiz ve tam yayınlansın. Ben arkadaşlarıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.



Özel’den iktidara çağrı: Şeffaflık sınavı verin

CHP lideri, bu adımın yargının tarafsızlığı açısından önemli bir şeffaflık sınavı olduğunu belirterek, “Eğer bu bir yargı süreciyse, siyasallaşmamışsa, herkesin gözünün önünde olsun. Gerçek adaletin ortaya çıkmasına kimse karşı çıkmasın” dedi.

Kaynak : PHA