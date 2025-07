‘Emeğin hakkını istedik mi kaynak yok diyorlar’

Ağıralioğlu, Türkiye’nin dört bir yanına kaynak bulan hükümetin, emekçilerin taleplerini ise kaynak yetersizliği bahanesiyle geri çevirdiğini belirterek, “Sanki ceplerinden veriyorlar bize. Tasarruf etmek sizin zamanınızda akıllarına geliyor. Uçakta, yatta, katta akıllarına gelmiyor” ifadelerini kullandı. Enflasyonla mücadelenin dar gelirli kesimler üzerinden yürütülmesine sert tepki gösteren Ağıralioğlu, “Geçinemeyenler üzerinden değil, geçinenler üzerinden mücadele edin. Yatı katı olanlar üzerinden yapın” dedi.



‘Savunma sanayi işçilerini ihmal etmek kabul edilemez’

Ağıralioğlu, Türkiye’nin etrafının ateş çemberiyle çevrili olduğu bir dönemde, savunma sanayiinde çalışan işçilerin ihmal edilmesini kabul edilemez bulduğunu söyledi. “Bu insanların yerine yenisini yetiştiremezsiniz. Bu ülkenin savunmasını omuzlayan bu emekçileri kaybederseniz, geri koyamazsınız” diyen Ağıralioğlu, Harb-İş Sendikası üyelerinin haklı mücadelelerinin arkasında olduklarını belirtti.



AK Parti'ye çağrı: ‘34 bin TL maaşla bir ay geçinin’

AK Parti Grubu’na daha önce yaptığı çağrıyı hatırlatan Ağıralioğlu, “34 bin TL maaşla bir ay geçinsinler. Ev tutsunlar, çocuk okutsunlar. Eğer derlerse ki yaşanıyor, ben siyaseti bırakacağım” diye konuştu. Ağıralioğlu, ülkenin imkânlarının kötü yönetildiğini savunarak, “Memleket doğru yönetilseydi 85 milyona değil, 850 milyona yeterdi. Şimdi 85 bin kişiye yetemez hale geldi” dedi.



‘Bu memlekette her derdin sebebi siyasetçilerdir’

“Bu memleketin bütün dertlerinin, adaletsizliklerin, fakirliğin, enflasyonun sebebi siyasetçilerdir” diyen Ağıralioğlu, siyasetin halktan koptuğunu belirtti. “Bırakın memleketi, bizim bir derdimiz yok. Memleketin derdi biziz, siyasetçiyiz” ifadelerini kullandı.



TÜİK’e de tepki gösteren Ağıralioğlu, kurumun güvenilirliğini yitirdiğini savunarak, “TÜİK, Tayyip Bey’i üzmeme kurumuna dönüşmüş” dedi. Enflasyonun, “maharetsiz hükümetlerin vatandaşın cebine sessizce el uzatma yöntemi” olduğunu belirtti.



‘Biz size bu memleketin ne kadar büyük olduğunu göstereceğiz’

Basın açıklamasının sonunda Ağıralioğlu, “Bu mücadele sadece maaş meselesi değildir, bu mücadele milli güvenlik meselesidir. Harb-İş’teki her emekçi, bu memleketin savunmasının bel kemiğidir” dedi. Anahtar Parti'nin her zaman hak arayanın yanında olacağını vurgulayan Ağıralioğlu, “Biz size bu memleketin ne kadar büyük memleket olduğunu göstereceğiz eylemini yapacağız” ifadelerini kullandı.



Harb-İş Ankara Şube Başkanı Uçar: ‘Bizi görmeyenleri biz de görmeyeceğiz’

Basın toplantısında söz alan Harb-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Aydın Uçar ise Millî Savunma Bakanlığına bağlı deniz, hava ve kara araçlarının bakım-onarımını gerçekleştiren işçilerin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Uçar, “Bizi görmeyenleri biz de görmeyeceğiz. Yanımızda olanları da unutmayacağız” dedi.

Kaynak : PHA