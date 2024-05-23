Öncelikli olmayan işlerden, lüksten, makam araçlarından, itibardan bile tasarruf uygulanması gerektiğini belirten Başkan Bozan, Hatay, Maraş ve Malatya için acilen sağlık çalışanları için personel misafirhaneleri yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomik sıkıntıların yükünün çalışanların sırtına bindirilmesi çok yanlış olduğunu ileri süren Başkan Bozan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomik sıkıntıların faturası maalesef yine çalışanlara kesilmiştir. Hükümetin açıklamış olduğu tasarruf tedbirleri paketinden, asıl tasarruf yapılması gereken kesimlerden değil, yine çalışanların zaten çok kısıtlı olan imkanlarından tasarrufa gidilerek çalışanların servis ve lojmanlarına göz dikilmiştir. Son yıllarda çalışan kesim ve özellikle Sağlık Çalışanlarımız, ekonomik ve sosyal imkanlar açısından iyice kötü duruma düşmüşken, bunlar için yeni imkan ve şartlar sağlanması gerekirken, tasarrufun, ekonomik sıkıntıların yükünün çalışanların sırtına bindirilmesi çok yanlış ve tutarsız bir karardır, bundan acilen vazgeçilmesi gerekir. 6 Şubat’ta olan deprem sonucunda neredeyse yerle bir olan Adıyaman da, tam sekiz tane otel de yıkılmıştı. Depremden 1 kaç ay önce de Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Personel Misafirhanemiz de maalesef çok yanlış bir kararla kapatılmış ve iş yerine dönüştürülmüştü. Şu anda da Sağlık Çalışanlarımız, depremden sonra çok ciddi misafirhane ve sosyal tesis sıkıntısı çekmektedir. Bu, tasarruf tedbirlerine kurban edilmesi gereken bir konu değildir, acil bir ihtiyaçtır. Özellikle Adıyaman başta olmak üzere, depremin en ağır şekilde vurduğu Hatay, Maraş ve Malatya için acilen Sağlık Çalışanlarımız için Personel Misafirhaneleri yapılmalı. Öncelikli olmayan işlerden, lüksten, makam araçlarından, itibardan bile tasarruf olur, ama Sağlıktan Tasarruf olmaz, olmamalıdır. Bu kapsamda Adıyaman Personel Misafirhanemiz de acilen, mutlaka geri açılarak Sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunulmalıdır."



Kaynak : PHA