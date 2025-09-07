Başkan Babar yaptığı açıklamada;

"Aziz Milletimiz, Kıymetli Öğretmenlerimiz, Değerli Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz;

Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Her eğitim yılı, Türk milletinin geleceğini inşa edecek genç dimağların yetişmesi için yeni bir başlangıç, yeni bir umuttur.

Türk milleti; binlerce yıllık tarihinin, köklü medeniyetinin ve kutlu değerlerinin bekasını, ancak milli ve manevi değerlerle donatılmış nesillerin omuzlarında yükseltebilir. Bu sebeple eğitim; yalnızca bilgi öğretmek değil, aynı zamanda milli kimliğimizi, ahlaki değerlerimizi ve ülkücü irademizi yeni nesillere aktarmanın da yoludur.

Öğretmenlerimiz, vatan evlatlarını sadece ders kitaplarıyla değil; ahlak, sadakat, liyakat ve adanmışlık ruhuyla da yetiştirmelidir. Öğrencilerimiz ise bu topraklarda al bayrağımızın gölgesinde, bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealine ulaşmak için çalışmalı, üretmeli ve azimle yürümelidir.

Bizler inanıyoruz ki; yarının liderleri, bilim insanları, öğretmenleri, mühendisleri ve sanatçıları bu sıralardan çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi varlığı ve Türk milletinin huzuru için görevimiz; gençlerimizi milli şuurla yetiştirmek, onların yolunu açmak ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaktır.

Bu vesileyle 2025 – 2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın milletimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor; başarılarla dolu bir yıl diliyorum.

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!" dedi.

🇹🇷

