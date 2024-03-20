Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde AK Parti Belediye Başkan Adayı olan Hallaç’ın projeleri arasında kültürden sanata, gastronomiden eko turizme kadar birçok proje yer alıyor.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala başkan adayları ponjelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. AK Parti Kahta ilçe Belediye Başkan Adayı İnş. Yük. Müh. Mehmet Can Hallaç, projelerini kamuoyuyla paylaştı. Kahta Kültür Merkezinde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına milletvekilleri, STK başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Konuşmasına yemin ederek başlayan Hallaç şunları dile getirdi:

“Bugün sorumluluğu ağır, onuru yüksek bir görevle Kahta belediye başkanı adayı olarak sizin huzurunuzdayım. 31 Mart seçimlerinde sizlerin teveccühüne talip olurken cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da örneğini sergiledi ve büyük büyük bir başarı hikayesi yazıyı gerçek belediyecilik anlayışına uygulama vaadiyle yola çıkıyoruz.

Bizim siyasetten tek muradımız seçim kazanmak değil, sizlerin gönlünü kazanmaktır. Gönül olacağız, gönüllere dokunacağız, yaptığımız her işi gönülle yapacağız, gönül olmadan aşk olmadan heyecan, ideal, vizyon olmadan siyaset yapılmaz. Bu bilinçle omuzlarımızda taşıdığımız mesuliyetin ağırlığına emanetin yükünü her yöremizde de taşıyacağız.

“Elin karda, gölün yarda olsun” diyen Anadolu irfanı gereği elimiz belediye işlerinde, gönlümüz ise siz aziz hemşerilerim de olacaktır.

Belediyeciliğimizin esasını sorun değil çözüm, mazeret değil hizmet oluşturacaktır. Amacımız nefes alan güven veren hayata dokunan canlı bir şehir inşası için gayret sarf etmektir. Hedefimiz en büyük projelerimiz olan gerçek belediyecilik icraatlarımızın olmazsa olmazı haline getirmektir.

Gelin 31 Mart ‘ta sevdamız Kâhta’mızın daha müreffeh daha yaşanılabilir bir kent olması için el birliği güç birliği yapalım. Destek sizden gayret bizden” ifadelerini kullandı.

Başkan Adayı Hallaç’ın projelerinden bazılar:

-Kültür, Turizm ve tanıtım projeleri

-Toplumsal Dayanışma projeleri

- Engelsiz yaşam merkezi

-Genetik hastalıklar ve özel bakım projeleri

-Huzur kafe

-Doğa sporları ve eko turizm projeleri

-Aşevi ve sosyal yardım projeleri

Gastronomi merkezi

-Yöresel üretim bölgesel kalkınma projeleri ve daha birçok proje yer alıyor.

Kaynak : PHA