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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, 2024'e saatler kala hastaneye gelerek yönetimle birlikte 2024'ün ilk dakikalarında yatan hasta servisi, acil servis çalışanları ve hasta ile hasta yakınlarını tek tek yıllarını kutlayarak, istek ve taleplerini dinledi.

2024 yılıyla ilgili iyi dileklerinde bulunan Başhekim Şirik," Felaketlerin, savaşların ve acıların geride kalması, 2024 yılının ülkemiz ve memleketimiz için doğal afetlerden uzak, sağlık, huzur ve güzelliklerle dolu bir yıl olması dileğiyle, mutlu yıllar diliyorum."dedi.

Başhekim Şirik'e Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Veysi İdacı ve birim sorumlularının eşlik ettiği ziyarette personellerle bir araya gelerek, 2024 yılının güzel geçmesi temennisinde bulundu. Başhekim Şirik, daha sonra personellerle hatıra fotoğrafı çekti.



Kaynak : PHA