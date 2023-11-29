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Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde bölücü terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Adıyaman’a getirildi.

Tedavisine evde devam eden Gazi Döyan'ı ziyaret eden Başhekim Şirik, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Başhekim Şirik, daha sonra Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan'ın babası ve aynı zamanda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olan Halit Döyan ile sağlığıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Tedavisine Hastanede devam edecek

Daha sonra tedavisine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan serviste ziyaret eden Başhekim Şirik'e Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Habip Almiş, Doç. Dr. Kasım Turgut, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Çintemur ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan eşlik etti.

Gazi Murat Döyan'ı yatan hasta servisinde ziyaret Başhekim Şirik, doktorlardan yapılacak olan ameliyatlar ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Başhekim Şirik, Döyan'ın sağlığıyla yakından ilgilenerek, tedavi sürecinde kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde gerekli talimatı verdi.

Vatanı için canını hiçe sayan kahraman güvenlik güçlerinin ülkesinin bekası için korkusuzca mücadele ettiklerini belirten Şirik,"Murat kardeşimizin sağlığıyla yakından ilgileniyoruz. Personellerimizle birlikte tedavi sürecini yakından takip ederek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Yüce Allah, vatanımızın ve milletimizin bekası için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizi muzaffer eylesin. Kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Kahraman gazimiz Piyade Uzman Çavuş Murat Döyan kardeşimize de Yüce Allah´tan acil şifalar diliyoruz. Tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum. Her zaman onların yanındayız. Murat kardeşimizin vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna yaptığı fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.



Kaynak : PHA