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Fiziki şartların iyileştirilmesi yönünde yenilikler yaparak hekimlerin daha rahat koşullarda çalışmasını ve hastaların ise rahat bir ortamda tedavilerini sürdürülmesi hedefiyle çalışmalar yürüten Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, polikliniklerde incelemede bulunarak, fiziki şartları gözden geçiriyor.

Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Habip Almiş, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Serdar Altıntel ve Poliklinik Sorumlusu Hemşire Fatma Tülay Kutlu Yılmaz'ın eşlik ettiği Başhekim Şirik, poliklinik incelemesi sonrasında yeni yapılacak alanlar hakkında bilgi aldı.

Fiziki şartların hem hekimler hem de hastalar için elverişli hale getirmek için en verimli şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirten Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik,"Yaptığımız inceleme sonrasında fiziki şartları değerlendirdiğimizde hekim çalışanlarımız ve hastalarımız için en verimli konuma getirmek için sorumlu arkadaşlarımızla birlikte incelememizi sürdürüyoruz. Sağlıklı alanlar oluşturmak, hastanemizin her santimini daha verimli kullanmak amacıyla poliklinik odalarımızı kullanışlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından yayımlanan kalite standartlarını da göz önünde bulundurarak hastanemizdeki kaliteyi arttırma hedefiyle daha iyi bir fiziki alt yapıyla mücadele etmekteyiz. Yaşadığımız 'Asrın Felaketi' olarak adlandırdığımız deprem sonrası yeniliklerle birlikte hastanemizin fiziki anlamda iyileştirme çalışmalarımız aralıksız şeklinde devam ediyor. Süreçte emeği geçen yönetici arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Kaynak : PHA