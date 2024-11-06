Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Şirik, mesleğindeki başarılarını "Profesör" unvanıyla taçlandırdı. 6 Şubat depreminin ağır yıkım getirdiği Adıyaman’da sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla büyük özveriyle çalışan Prof. Dr. Şirik, Adıyaman’a bağlılığı ve mesleğine olan adanmışlığıyla dikkat çekiyor.

2019’da Doçentlik Aldı, 2023’te Başhekim Oldu

Prof. Dr. Mehmet Şirik, 2019 yılında Dahili Bilimler Radyoloji alanında Tıp Doçenti unvanını aldı. 2023 yılında ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Başhekim olarak atanan Şirik, gösterdiği üstün başarılar sonucunda profesörlük unvanına layık görüldü. Sağlık alanındaki çalışmaları ve akademik başarılarıyla Adıyaman’ın öz evladı olan Şirik, profesörlük unvanını alarak kente ve insanlarına hizmet etme arzusunu bir üst seviyeye taşıdı.

Prof. Dr. Mehmet Şirik’in Özgeçmişi

Adıyaman’ın Merkez ilçesinde 1976 yılında doğan Prof. Dr. Mehmet Şirik, ilköğrenimini Adıyaman’da tamamladı. 2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Şirik, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı. Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini 2008’de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladıktan sonra, 2008-2009 yıllarında Kocaeli Gölcük Donanma Komutanlığı Asker Hastanesi’nde askerlik görevini yerine getirdi.

2009-2013 yılları arasında Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Adıyaman Devlet Hastanelerinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şirik, 2013 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. 2016-2018 yılları arasında Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Radyoloji Klinik Sorumluluğu görevlerini üstlendi.

Bilimsel Çalışmalarıyla Dikkat Çekiyor

Prof. Dr. Şirik’in yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, olgu sunumu ve poster çalışmaları bulunuyor. Ayrıca, çeşitli akademik kurul ve komisyonlarda görev alarak Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği, Disiplin Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda da çalıştı.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Mehmet Şirik, halen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görevine devam ediyor ve bilimsel çalışmalarını sürdürerek Adıyaman halkına hizmet etmeyi sürdürüyor.



Kaynak : PHA