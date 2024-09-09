Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste fiziki altyapı yenileme ve röntgen cihazı desteği, laboratuvar desteği ile hastaların daha hızlı hizmet almaları sağlanması hedefleniyor.

Fiziki değişikliğin yapıldığı alanda incelemede bulunan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, Acil Servisteki takviye edilen röntgen cihazı, laboratuvarı tam donanımlı hale getirilmesi için fiziki alanda değişiklik yapılarak, yenileme çalışmasının hasta ve hasta yakınlarının hızlı hizmet almalarının kolaylığını sağlamak için alternatif noktalar oluştuklarını söyledi.

İnceleme sonrası Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilendi.



Kaynak : PHA