Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Eray Apartmanı da çöktü. Binanın enkazında kalan Barış Kuzucuoğlu, 133 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Barış Kuzucuoğlu, deprem sırasında playstation oynadığını söyledi. Yanında 1 litre kola olduğunu ve enkazda kaldığı sürece içtiğini belirten Kuzucuoğlu, "Kola içerek hayatta kaldım" dedi. Kuzucuoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.