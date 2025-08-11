Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası bölgede 237 artçı sarsıntı meydana geldi. Toplam yıkılan bina sayısının 16 olduğu, çok sayıda yapıda da hasar oluştuğu bildirildi.



81 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı

Depremde Sındırgı’da yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden 81 yaşındaki bir vatandaş, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Bölgeye 20 milyon lira destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası Sındırgı’ya giderek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, basın açıklamasında bölgeye 20 milyon lira destek ödemesi aktarıldığını belirterek şunları söyledi:



“Depremden sonra 1.100 arama kurtarma personelimiz bölgeye geldi. Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün gece vatandaşlarımıza, evinizle ilgili tereddüdünüz varsa dışarıda kalın tavsiyesinde bulunduk. 10’un üzerinde 4’ten büyük artçı meydana geldi, toplam artçı sayısı 250’yi geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı adli süreci yürütüyor. Hasar tespitleriyle ilgili hazırlıklarımız yapıldı, konteynerlerimiz yola çıktı. Alaca ve Gölcük köylerine gideceğiz.”



Yerlikaya, hasar tespit çalışmaları için 50 ekibin, zarar tespit çalışmaları için ise 30 ekibin görevlendirildiğini, 112 Acil Çağrı Merkezi ve kaymakamlıklara vatandaşlardan toplam 66 bina inceleme talebi ulaştığını söyledi.



“Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise deprem sonrası sağlık durumuna ilişkin bilgiler vererek, “Hastanelere 52 başvuru yapıldı, 29 kişi tedaviye alındı, 19 kişi taburcu edildi. 3’ü deprem etkisiyle olmak üzere 10 yaralımız var, durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabır diliyorum. Bu olay, deprem konusunda daha hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Herkesin bu uyarıları dikkate alması lazım” dedi.



AFAD, artçı sarsıntıların devam edebileceğini belirterek vatandaşları hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PHA