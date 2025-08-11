Son olarak Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden konut güvenliğine ve fiyatlarına çevrildi. TÜİK verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından konut yetersizliği ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalan Adıyaman, Türkiye’nin en ucuz şehirleri listesinde 5. sırada yer aldı.
En pahalı şehirler
Muğla – 72 bin 919 TL
İstanbul – 62 bin 102 TL
Antalya – 44 bin 874 TL
İzmir – 42 bin 864 TL
Çanakkale – 40 bin 986 TL
Aydın – 39 bin 418 TL
Balıkesir – 37 bin 754 TL
Edirne – 35 bin 210 TL
Kırklareli – 34 bin 555 TL
Ankara – 34 bin 474 TL
En ucuz şehirler
Ağrı – 16 bin 227 TL
Mardin – 16 bin 847 TL
Siirt – 18 bin 892 TL
Şırnak – 19 bin 069 TL
Adıyaman – 19 bin 526 TL
Yozgat – 19 bin 598 TL
Osmaniye – 19 bin 729 TL
Bitlis – 19 bin 901 TL
Muş – 20 bin 221 TL
Kars – 20 bin 310 TL
TÜİK verileri, özellikle deprem riski yüksek ve yakın geçmişte büyük depremler yaşamış illerde konut fiyatlarının ülke ortalamasının altında seyrettiğini ortaya koyuyor.
Kaynak : PHA