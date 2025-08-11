Son olarak Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden konut güvenliğine ve fiyatlarına çevrildi. TÜİK verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından konut yetersizliği ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalan Adıyaman, Türkiye’nin en ucuz şehirleri listesinde 5. sırada yer aldı.

En pahalı şehirler

Muğla – 72 bin 919 TL

İstanbul – 62 bin 102 TL

Antalya – 44 bin 874 TL

İzmir – 42 bin 864 TL

Çanakkale – 40 bin 986 TL

Aydın – 39 bin 418 TL

Balıkesir – 37 bin 754 TL

Edirne – 35 bin 210 TL

Kırklareli – 34 bin 555 TL

Ankara – 34 bin 474 TL

En ucuz şehirler

Ağrı – 16 bin 227 TL

Mardin – 16 bin 847 TL

Siirt – 18 bin 892 TL

Şırnak – 19 bin 069 TL

Adıyaman – 19 bin 526 TL

Yozgat – 19 bin 598 TL

Osmaniye – 19 bin 729 TL

Bitlis – 19 bin 901 TL

Muş – 20 bin 221 TL

Kars – 20 bin 310 TL

TÜİK verileri, özellikle deprem riski yüksek ve yakın geçmişte büyük depremler yaşamış illerde konut fiyatlarının ülke ortalamasının altında seyrettiğini ortaya koyuyor.

