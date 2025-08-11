Son olarak Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden konut güvenliğine ve fiyatlarına çevrildi. TÜİK verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin ardından konut yetersizliği ve hayat pahalılığıyla karşı karşıya kalan Adıyaman, Türkiye’nin en ucuz şehirleri listesinde 5. sırada yer aldı.



En pahalı şehirler



Muğla – 72 bin 919 TL



İstanbul – 62 bin 102 TL



Antalya – 44 bin 874 TL



İzmir – 42 bin 864 TL



Çanakkale – 40 bin 986 TL



Aydın – 39 bin 418 TL



Balıkesir – 37 bin 754 TL



Edirne – 35 bin 210 TL



Kırklareli – 34 bin 555 TL



Ankara – 34 bin 474 TL



En ucuz şehirler



Ağrı – 16 bin 227 TL



Mardin – 16 bin 847 TL



Siirt – 18 bin 892 TL



Şırnak – 19 bin 069 TL



Adıyaman – 19 bin 526 TL



Yozgat – 19 bin 598 TL



Osmaniye – 19 bin 729 TL



Bitlis – 19 bin 901 TL



Muş – 20 bin 221 TL



Kars – 20 bin 310 TL



TÜİK verileri, özellikle deprem riski yüksek ve yakın geçmişte büyük depremler yaşamış illerde konut fiyatlarının ülke ortalamasının altında seyrettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak : PHA